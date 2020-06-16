Иран лидирует в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков

"Представитель УНП провел встречу с главой антинаркотической полиции сил охраны правопорядка Ирана Маджид Карими", сообщает пресс-служба антинаркотической полиции сил охраны правопорядка Исламской Республики.

Во время встречи Федулоф высоко оценил готовность Ирана укреплять профессиональные навыки и оперативный потенциал антинаркотической полиции сил охраны правопорядка Исламской Республики Иран в соответствии с международными нормами и стандартами, а также роль Ирана в борьбе с наркотиками на региональном и международом уровне.

Карими, в свою очередь, раскритиковал запад за невыполнение обязательств по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. " Иран находится на передовой линии борьбы с контрабандой наркотиков", сказал он.