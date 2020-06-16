16 июн. 2020 г., 22:18
Journalist ID: 2177
News Code: 83824624
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Иран лидирует в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков

Иран лидирует в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков

Тегеран, 16 июня. ИРНА — Международные организации при ООН признают лидерство Ирана в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом заявил во вторник представитель Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) в Иране Александр Федулов.

"Представитель УНП провел встречу с главой антинаркотической полиции сил охраны правопорядка Ирана Маджид Карими", сообщает пресс-служба антинаркотической полиции сил охраны правопорядка Исламской Республики.

Во время встречи Федулоф высоко оценил готовность Ирана укреплять профессиональные навыки и оперативный потенциал антинаркотической полиции сил охраны правопорядка Исламской Республики Иран в соответствии с международными нормами и стандартами, а также роль Ирана в борьбе с наркотиками на региональном и международом уровне.

Карими, в свою очередь, раскритиковал запад за невыполнение обязательств по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. " Иран находится на передовой линии борьбы с контрабандой наркотиков", сказал он.

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