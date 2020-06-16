Лавров: Россия против манипулирования СБ ООН в ситуации с иранской ядерной сделкой

"Мы намерены твердо противодействовать любым попыткам использовать создавшуюся ситуацию, чтобы манипулировать Советом Безопасности ООН и продвигать антииранскую повестку, - отметил глава МИД РФ. - Мы, несомненно, будем поднимать этот вопрос во всех многосторонних международных форматах".

"Ситуация вокруг СВПД вызывает озабоченность, - подчеркнул министр. - Определенные события происходят сейчас в Вене (заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии - прим. ТАСС), есть некоторые идеи, которые наши западные друзья прорабатывают в Нью-Йорке".

Лавров выразил надежду, что в ходе переговоров стороны смогут также обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках астанинского формата по сирийскому урегулированию и вопросы двустороннего сотрудничества в соответствии с договоренностями, достигнутыми на последних встречах глав обоих государств.

Россия пока не получила ответа на письмо, направленное генеральному секретарю и председателю Совета Безопасности ООН с призывом помешать США вернуться к механизму жестких санкций против Ирана. "Касательно моего письма на имя генсека ООН и такого же письма, направленного председателю Совбеза для распространения среди всех членов этого органа, то ответа пока не поступило", - сказал Лавров.

"Исхожу из того, что в письме изложены достаточно серьезные аргументы. Надеюсь, что письмо изучается и все те неопровержимые доводы, которые в документе содержатся, будут внимательно проанализированы и поддержаны", - добавил министр.

По словам Лаврова, другие члены СВПД находятся под давлением США, прогнозировать их позицию пока сложно. "Тем не менее убежден, что, независимо от того, кто из членов СВПД будет готов противостоять США, планы американцев не будут осуществлены, так как противоречат международному праву", - указал он.

Манипуляции США

Вашингтон не имеет права манипулировать Советом Безопасности и Секретариатом ООН в своих попытках наказать Тегеран за его позицию по СВПД по иранской ядерной программе, заявил Лавров.

"Если этот план [СВПД] не вписывается в логику нынешней американской администрации, если она считает этот план плохой сделкой, то это позиция Вашингтона. Но у Вашингтона не может быть никаких прав наказывать Иран, спекулируя на авторитете Совета Безопасности ООН и манипулируя, по сути дела, Советом Безопасности и в известной степени Секретариатом ООН", - отметил министр.

По его словам, США предпринимают попытки блокировать выполнение оставшимися участниками СВПД их обязательств перед Ираном и одновременно стремятся наказать исламскую республику путем проведения неправомерных инициатив. "Я считаю, что это попытка с негодными средствами, она не имеет перспективы с точки зрения международного права. И мы используем все возможности, которые это международное право предоставляет, чтобы справедливость восторжествовала", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что СВПД и резолюция 2231 СБ ООН, которой этот план был одобрен, являются единым целым. "Когда наши американские коллеги в 2018 году официально принятием президентских распоряжений и указов прекратили свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий, они утратили все те возможности и права, которые вытекают из добросовестного выполнения СВПД всеми участниками этого плана и которые закреплены в резолюции 2231", - пояснил глава российского дипведомства.

Лавров отметил, что последний доклад генсекретаря ООН Антониу Гутерриша по ситуации вокруг резолюции 2231 далеко выходит за рамки полномочий, которые имеются у Секретариата организации. Как указал Лавров, множество вопросов вызывал и тот факт, что этот доклад "был немедленно слит в западную прессу" в момент его публикации, как и недавний доклад по Ирану генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

"Считаю такие действия нацеленными на создание искусственных предлогов для обоснования неправомерных атак на Исламскую Республику Иран. Считаю, что те, кто за этими действиями стоит, кто их поощряет, инициирует, ведут себя нечистоплотно и крайне непорядочно", - сказал министр.

Сохранение сделки

Необходимо добиваться сохранения СВПД по ядерной программе Ирана вопреки деструктивной позиции США, заявил Лавров. "Мы детально обсудили ситуацию вокруг СВПД и отметили важность, несмотря на откровенно деструктивную линию США, сохранения этого соглашения, которое остается важным фактором поддержания международной безопасности", - подчеркнул глава МИД РФ.

В мае постоянное представительство США при ООН опубликовало заявление, в котором говорится о необходимости усилить санкционное давление Совета Безопасности ООН на Иран. В документе также идет речь о том, что США намерены добиваться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок которого истекает 18 октября 2020 года.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.

Декларация о повышении роли международного права

Москва и Тегеран подпишут декларацию о повышении роли международного права, сообщил Лавров.

"Мы сегодня подписываем важный документ: декларацию Российской Федерации и Исламской Республики Иран о повышении роли международного права, - сказал он. - Считаем его очень актуальным, учитывая постоянные попытки ряда стран продвигать ущербную концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые подрывают краеугольные принципы справедливости и взаимоуважения, положенные нашими предшественниками в основу международного права и устава Организации Объединенных Наций".

Лавров назвал переговоры с Зарифом "весьма своевременными", а также поблагодарил главу МИД Ирана за принятие приглашения российской стороны и приезд в Москву для "очень полезного" разговора.

Экономическое сотрудничество

Лавров заявил, что нелегитимные односторонние санкции США не могут помешать успешному развитию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ираном.

"Наши торгово-экономические связи энергично развиваются, - отметил он. - Происходит это вопреки односторонним санкциям и иранофобии, которую раздувают США. Нам понятна цель Вашингтона запугать и методами шантажа заставить другие страны отказаться от законного, легитимного сотрудничества с Ираном. По убеждению РФ, такая линия - и в этом с нами, кстати, едино абсолютное большинство членов мирового сообщества - противоречит нормам международного права, принципам свободной торговли и является проявлением откровенно недобросовестной конкуренции".

"Мы договорились прилагать совместные усилия в интересах сохранения стабильного роста товарооборота, отметили хорошие темпы продвижения по конкретным крупным проектам, которые были согласованы или намечены в ходе очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Исфагане летом прошлого года", - продолжил Лавров. По его словам, сейчас ведется работа по подготовке следующего заседания межправкомиссии, которое должно состояться до конца текущего года в РФ.

Глава МИД РФ обратил внимание также на рост интереса российских регионов к расширению сотрудничества с Ираном и подчеркнул намерение Москвы и Тегерана всячески поощрять этот интерес.

Совместные усилия по Афганистану

По словам Лаврова, Россия и Иран намерены продолжать координацию усилий по запуску процесса национального примирения в Афганистане.

"Продолжим координировать подходы в деле афганского урегулирования в целях скорейшего запуска процесса национального примирения и восстановления мирного и самостоятельного Афганистана, с территории которого не исходит угроза терроризма и наркотрафика", - подчеркнул Лавров.

В свою очередь глава МИД Ирана отметил, что у Тегерана и Москвы "совпадающие мнения по поводу необходимости достижения национального примирения". "Россия предпринимает все необходимые усилия в этом деле, которые мы всегда поддерживали", - добавил Зариф.

7 июня телеканал TOLONews передал, что межафганские переговоры по урегулированию ситуации в стране, в которых примут участие представители официальных властей Афганистана и движения "Талибан" (запрещено в РФ), пройдут на территории Катара. По его данным, между правительством страны и талибами "достигнуто предварительное соглашение, указывающее на то, что переговоры двух афганских сторон должны состояться в Катаре". Указывалось, что межафганский диалог начнется после того, как стороны выполнят свои обязательства по освобождению пленных.