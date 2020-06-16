Персидское искусство глазами британского телеканала

Колляцию фотографии из религиозных объектов Ирана впервые опубликовал британский телеканал «BBC 4» в программе под названием «Персидское искусство». Программу создала журналистка Самира Ахмад во время своей шестинедельной поездки в Иран в прошлом году. Она посетила 22 исторических объектов в Иране, которые включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В своей программе она посещает менее известные исторические места Ирана, и рассказывает историю культуры и историю народа, которые в то же время очень приятны для зрителей.

Британский Фотограф Кристофер Уилтон-Стир опубликовал коллекцию из фотографий исторических религиозных объектов Ирана в газете «The Guardian».

По словам британского фотографа Уилтона-Стира крышам мечетей и религиозных мест уделялось больше внимания, чем другим частям здания. Потолки украшены уникальной исламской архитектурой, которая является одной из туристических достопримечательностей Ирана как для иностранных, так и местных туристов.