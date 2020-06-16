Россия и Иран подпишут декларацию о повышении роли международного права

"Мы сегодня подписываем важный документ - декларацию РФ и Исламской Республики Иран о повышении роли международного права. Считаем его очень актуальным, учитывая постоянные попытки ряда стран продвигать ущербную концепцию "миропорядка, основанного на правилах", которая подрывает краеугольные принципы справедливости и взаимоуважения, положенные нашими предшественниками в основу международного права и Устава ООН", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Лавров заявил, что попытки США продлить оружейное эмбарго Совета безопасности ООН в отношении Ирана нелегитимны и не имеют никаких перспектив. "То, что США пытаются, блокируя выполнение всеми остальными участниками СВПД их обязательств перед Исламской Республикой Иран, и одновременно хотят наказывать Исламскую Республику Иран путем продвижения нелегитимных и абсолютно неправомерных инициатив, касающихся в том числе и оружейного эмбарго, я считаю, это попытка с негодными средствами. Она не имеет перспективы с точки зрения международного права и мы используем все возможности, которое это международное право предоставляет для того, чтобы справедливость восторжествовала", - сказал Лавров.

"Я могу вас заверить, что мы будем делать все для того, чтобы никто не смог разрушить те договоренности, которые закреплены в СВПД. Если же этот план не вписывается в логику нынешней американской администрации, если она считает этот план плохой сделкой, то это позиция Вашингтона. Но у Вашингтона не может быть никаких прав наказывать Иран, спекулируя на авторитете СБ ООН и манипулируя по сути дела Советом безопасности, да и в известной степени секретариатом ООН", - подчеркнула он.

Он добавил, что Россия и Иран подтверждают важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, несмотря на деструктивную позицию США. "Детально обсудили ситуацию вокруг Совместно всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. Отметили важность, несмотря на откровенно деструктивную линию США, сохранения этого соглашения, которое остается важным фактором поддержания международной безопасности", - сказал Лавров.

Глава МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что между Ираном и Россией существует тесное сотрудничество, которому не смогла помешать даже ситуация с пандемией.

"Переговоры и консультации между Ираном и Россией имеют постоянный характер. Даже коронавирус не смог нам помешать. За последний месяц мы проводили консультации … у нас было два телефонных разговора между нашими президентами, а также – видеоконференции между сопредседателями межправкомиссии", - сказал Зариф.

Зариф подчеркнул, что по поводу крупных двусторонних проектов достигнуты "очень хорошие договоренности", и выразил надежду, "что это принесет пользу нашим народам".

Глава МИД Ирана также пригласил Сергея Лаврова посетить Тегеран, когда позволит ситуация с коронавирусом. "Ещё раз хочу подтвердить своё приглашение в адрес своего друга, господина Лаврова, и господин Лавров принял моё приглашение, сказал, что когда ситуация позволит, он совершит визит в Иран", - сказал Зариф.