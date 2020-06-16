16 июн. 2020 г., 14:36
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News Code: 83824149
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В Иране число жертв коронавируса превысило 9 тысяч

В Иране число жертв коронавируса превысило 9 тысяч

Тегеран, 16 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 192 432, летальных исходов — на 9065, зафиксированы 152 675 случаев выздоровления. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2563 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 192 432 человека", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки к сожалению умерли 115 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 9065 человек.

По словам Лари, зафиксированы 152 675 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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