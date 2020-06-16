Зариф: Международная ситуация усиливает потребность в ирано-российских консультациях

"Отношения Ирана и России носят стратегический характер. Нам необходимо постоянно проводить консультации", сказал глава иранской дипломатии.

Зариф во вторник прибыл в Москву, где проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"США и некоторые западные страны в Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совете Безопасности ООН работают над нарушением международных норм и принципов", сказал министр.

Комментируя усилия США по продлению оружейного эмбарго против Ирана, Зариф заявил, что резолюция 2231 Совета Безопасности снимает с Ирана Эмбарго на поставки оружия через пять лет. Он добавил, что эмбарго на поставки оружия Ирану, которое истекает в октябре текущего год является одним из достижений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, однако США отказываются от своих обязательств после смены администрации США. "Россия, Китай, Иран и ряд других стран имеют общую позицию по этому вопросу. Европейцы почти поддерживают нас, но они не смогли проводить независимую политику в отношении Соединенных Штатов, поэтому мы должны продолжать консультации с партнерами", уточнил он.

Как ожидается Зариф обсудят с Лавровым актуальные политические, экономические и культурные и региональные вопросы, в том числе ситуацию в Сирии, Йемене и Афганистане, а также международные повестки, в том числе Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, враждебные действиям США против Ирана и России и возможно, нарушение прав человека в Соединенных Штатах.