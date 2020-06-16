FISU назвал иранца лучшим тхэквондистом десятилетия

Москва, 15 июня, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф прибудет в Россию завтра, во вторник, в 29-й раз за последние семь лет, чтобы провести консультации и политические консультации между Тегераном и Москвой по различным вопросам и изучить двусторонние, региональные и международные вопросы между Ираном и Россией.