16 июн. 2020 г., 13:05
Journalist ID: 2390
News Code: 83823928
0 Persons

Tags

FISU назвал иранца лучшим тхэквондистом десятилетия

FISU назвал иранца лучшим тхэквондистом десятилетия

Решт, 16 июня, ИРНА – Иранский тхэквондист Армин Хадипур стал лучшим спортсменом десятилетия по версии Международной федерации университетского спорта (FISU).

Армин Хадипур – иранский тхэквондист в весовой категории 58 кг, который завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по тхэквондо 2017 года.
Он в третий раз подряд завоевал золото в Универсиаде. Хадипур также получил квоту на ОИ-2020 в Токио.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
5 + 0 =