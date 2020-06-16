СМИ: Аршавин порекомендовал "Арсеналу" приобрести у "Зенита" Азмуна

По его информации, "Арсенал" обратил внимание на 25-летнего форварда после рекомендации бывшего футболиста клуба Андрея Аршавина. Действующий контракт Азмуна с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость его трансфера оценивается в €14,5 млн.

Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.

В составе "Зенита" Азмун стал чемпионом России в сезоне-2018/19. Помимо клуба из Санкт-Петербурга, в России он выступал за казанский "Рубин" и "Ростов". За сборную Ирана Азмун провел 46 матчей, в которых забил 31 мяч.

Футбольные чемпионаты России и Англии приостановлены из-за пандемии коронавируса. Тинькофф - Российская премьер-лига возобновится 19 июня, Английская премьер-лига - 17 июня.