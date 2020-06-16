Этапы производства медного кольца сложны, и только некоторые страны, включая Германия, вошли в список его производителей. Иран из-за жестких санкций США не смог импортировать медное кольцо в страну.
Медное кольцо – это кристаллизатор в линии непрерывного литья меди, которая также известна как линия "Properzi".
Глава научно-технического центра специальных металлических материалов Мохаммад Табатабаи на церемонии представления медного кольца заявил о недостатки этой части в Иране. Он отметил, что иранские инженеры уже добились самодостаточности в производстве металлических продуктов в стране.
Тегеран, 16 июня, ИРНА – Впервые Ирану удалось добиться технологии производства медного кольца в большом размере. Медное кольцо считается одним из важных элементов в литейной промышленности.
Этапы производства медного кольца сложны, и только некоторые страны, включая Германия, вошли в список его производителей. Иран из-за жестких санкций США не смог импортировать медное кольцо в страну.
-
FISU назвал иранца лучшим тхэквондистом десятилетия
Решт, 16 июня, ИРНА – Иранский тхэквондист Армин Хадипур стал лучшим спортсменом десятилетия…
-
СМИ: Аршавин порекомендовал "Арсеналу" приобрести у "Зенита" Азмуна
Тегеран, 16 июня. ИРНА — Английский футбольный клуб "Арсенал" заинтересован в услугах иранского…
-
В Иране появилась технология производства медного кольца
Тегеран, 16 июня, ИРНА – Впервые Ирану удалось добиться технологии производства медного кольца…
-
Зариф прибыл в Москву на переговоры с Лавровым
Москва, 16 июня. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Москву,…
-
Тегеран предупредил об ослаблении сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ
Лондон, 16 июня. ИРНА — Любое политическое решение, вызванное злоупотреблением Советом управляющих,…
-
МИД Ирана прокомментировало введение санкций против «Северный поток 2»
Тегеран, 15 июня, ИРНА - Официальный представитель МИД Ирана Абасс Мусави в своем аккаунте…
-
Глава Центробанка прокомментировал блокировку средств Ирана у Южной Кореи
Тегеран, 15 июня, ИРНА - Глава Центрального банка Абдолнасер Хеммати сказал, что с координацией…
-
Иран: нарушение прав человека в США систематическое и укоренившееся
Тегеран, 15 июня, ИРНА - Министр разведки Махмуд Алави заявил, что США не придерживаются соблюдения…
-
Какова цель переговоров Зарифа в его 29-м визите в Россию?
Москва, 15 июня, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф…
-
Иранский борец стал самым популярным в онлайн-опросе
Тегеран, 15 июня, ИРНА - Хасан Яздани стал самым популярным в онлайн-опросе на официальной…
Your Comment