В Иране появилась технология производства медного кольца

Этапы производства медного кольца сложны, и только некоторые страны, включая Германия, вошли в список его производителей. Иран из-за жестких санкций США не смог импортировать медное кольцо в страну.

Медное кольцо – это кристаллизатор в линии непрерывного литья меди, которая также известна как линия "Properzi".

Глава научно-технического центра специальных металлических материалов Мохаммад Табатабаи на церемонии представления медного кольца заявил о недостатки этой части в Иране. Он отметил, что иранские инженеры уже добились самодостаточности в производстве металлических продуктов в стране.