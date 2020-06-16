16 июн. 2020 г., 12:17
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В Иране появилась технология производства медного кольца

В Иране появилась технология производства медного кольца

Тегеран, 16 июня, ИРНА – Впервые Ирану удалось добиться технологии производства медного кольца в большом размере. Медное кольцо считается одним из важных элементов в литейной промышленности.

Этапы производства медного кольца сложны, и только некоторые страны, включая Германия, вошли в список его производителей. Иран из-за жестких санкций США не смог импортировать медное кольцо в страну.
Медное кольцо – это кристаллизатор в линии непрерывного литья меди, которая также известна как линия "Properzi".
Глава научно-технического центра специальных металлических материалов Мохаммад Табатабаи на церемонии представления медного кольца заявил о недостатки этой части в Иране. Он отметил, что иранские инженеры уже добились самодостаточности в производстве металлических продуктов в стране.

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