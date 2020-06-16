16 июн. 2020 г., 11:45
Journalist ID: 2177
News Code: 83823752
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Зариф прибыл в Москву на переговоры с Лавровым

Зариф прибыл в Москву на переговоры с Лавровым

Москва, 16 июня. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Москву, где проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает корреспондент ИРНА.

Глава МИД Ирана прибыл из Турции в Россию, где обсудит с российским коллегой актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

Как ожидается стороны обсудят различные политические, экономические и культурные и региональные вопросы, в том числе ситуацию в Сирии, Йемене и Афганистане, а также международные повестки, в том числе Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, враждебные действиям США против Ирана и России и, возможно, нарушение прав человека в Соединенных Штатах.

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