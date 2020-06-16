Зариф прибыл в Москву на переговоры с Лавровым

Глава МИД Ирана прибыл из Турции в Россию, где обсудит с российским коллегой актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

Как ожидается стороны обсудят различные политические, экономические и культурные и региональные вопросы, в том числе ситуацию в Сирии, Йемене и Афганистане, а также международные повестки, в том числе Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, враждебные действиям США против Ирана и России и, возможно, нарушение прав человека в Соединенных Штатах.