Тегеран предупредил об ослаблении сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ

"В то время как Иран активно и конструктивно сотрудничает с МАГАТЭ, представление резолюции, направленной на то, чтобы призвать Иран предоставить МАГАТЭ доступ к двум объектам вызывает крайнее сожаление и является совершенно неконструктивным шагом", сказал во вторник Гариб-Абади журналистам, комментируя намерение Франции, Великобритании и Германии принять резолюцию в совете управляющих для предоставления Ираном доступа к двум ядерным объектам.

"То, что резолюцию представляют страны, которые имеют ядерное оружие или размещают такое разрушительное и смертоносное оружие, и выражают свою обеспокоенность по поводу Ирана является насмешкой над международными нормами и правилами, регулирующими режимы разоружения и нераспространения ядерного оружия", добавил дипломат.

Гариб-Абади подверг критике неспособность трех европейских стран выполнить свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, посоветовав им, по крайней мере, не усложнять ситуацию, если они не способны предпринять шаги для спасения СВПД.

Он также призвал членов Совета управляющих воздерживаться от принятия политических и поспешных мер в целях поддержания постоянного сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ.