МИД Ирана прокомментировало введение санкций против «Северный поток 2»

«Как уже неоднократно мы предупреждали, если вы сдадитесь хулигану, то он будет больше издеваться», - американский хулиган теперь кусает своих европейских союзников», - написал он.

«Привычка США нарушать закон приведет только к глобальному хаосу», - добавил он.

«Когда мир поймет этот факт и противостоит этому хулигану?», - заключил он.

«Северный поток — 2» — новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море.

Решение о создании газопровода «Северный поток — 2» основывается на успешном опыте строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток». Новый газопровод, также как и действующий, напрямую свяжет «Газпром» и европейских потребителей и обеспечит высокую надежность поставок российского газа в Европу.