Глава Центробанка прокомментировал блокировку средств Ирана у Южной Кореи

«Эти финансовые ресурсы принадлежат народу Ирана и Центральному банку, которые находятся в корейских банках», - заявил он.

Он выразил надежду, что правительство Южной Кореи выполнит свои обязательства в этом отношении, а не заблокирует доступ к этим ресурсам под предлогом санкций.

«С возвращением этих финансовых ресурсов мы обеспечим основные товары и лекарства, необходимые стране», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Южная Корея депонировала средства в двух южнокорейских банках, но не передала их Ирану из-за санкций США. Теперь власти Южной Кореи заявляют, что предпримет шаги по переводу своих платежей за поставки иранской нефти только в полном сотрудничестве США.