Иран: нарушение прав человека в США систематическое и укоренившееся

Махмуд Алави в понедельник на заседании «Неделя раскрытия американских прав человека» сказал: «Враги говорят об отношениях, но стремятся к господству. Они говорят об экономических отношениях, но стремятся грабить ресурсы, говорят правах человека, но их поведение противоречит этому лозунгу», - сказал он.

«При Трампе Соединенные Штаты вышли из многих двусторонних и многосторонних договоров, включая Париж, ядерную сделку и т. д. И это показывает, что они не уважают права наций, государств и людей. Он (Трамп, -ред.) нарушает договора, потому что в США считают, что они имеют силу», - отметил он.

«У нас есть две аудитории в отношении Соединенных Штатов, одна из которых - это сами Соединенные Штаты и их союзник, сионизм, а другая - люди всего мира. Соединенные Штаты и их союзник, сионистский режим, показали, что они стремятся не к логическому и рациональному диалогу, а только к запугиванию, но мы не должны отступать и не следовать им, и мы должны говорить с ними с такой же логикой», - добавил он.

«Соединенные Штаты не уважают права человека в отношении расовой дискриминации, терроризма, суверенитета или воли народов, в то время как они считают себя носителями стандартов в области прав человека. Нарушения прав человека со стороны США носят глубокий и систематический характер, а нарушения прав человека в Соединенных Штатах стали обычным явлением», - продолжил он.

Убийство генерала Солеймани нарушило как международное право, так и верховенство закона страны - Ирака - поскольку в Афганистане и других странах они совершают такие преступления. Они вмешиваются во внутренние дела стран даже без разрешения Совета Безопасности, не только поддерживая террористов, но и сами совершая террористические акты.

«Неделя раскрытия американских прав человека» в Иране пройдет с 26 июня по 2 июля.