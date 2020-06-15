Какова цель переговоров Зарифа в его 29-м визите в Россию?

Визит министра иностранных дел Ирана в Россию можно обобщить по трем направлениям: двусторонние отношения в различных политических, экономических и культурных областях, региональные вопросы, в том числе консультации по Сирии, Йемену и Афганистану, а также международные отношения, включая ядерную сделку и противодействие враждебным действиям США против двух стран.

Учитывая активное сотрудничество между Тегераном и Москвой и тесные двусторонние отношения между двумя странами, Зариф, как ожидается, проведет интенсивные встречи с Сергеем Лавровым и его заместителями в МИД России завтра.

Можно предсказать, что двусторонние проблемы во время поездки Зарифа могут иметь разные аспекты, так как было много изменений в торговле и перевозке из-за карантина после вспышки коронавируса, однако рейсы из Москвы в Тегеран не были остановлены благодаря усилиям посольства Ирана в России и хорошим отношениям между двумя странами.

Кроме того, Иран и Россия продолжили свое экономическое сотрудничество динамичным образом, которое расширяется в рамках Совместной экономической комиссии, а последний раунд состоялся прошлым летом по приглашению Ирана.

В этом году Россия должна была провести 16-й раунд Экономической комиссии двух стран, что было перенесено распространением вируса, поэтому решение этой проблемы, а также экономических соглашений и сотрудничества между Ираном и Россией в двусторонних экономических сферах может стать предметом двусторонних переговоров.

Ожидается, что консультации по стимулированию сотрудничества между двумя странами в рамках соглашения Ирана с Евразийским экономическим союзом станут еще одним направлением переговоров по двусторонним экономическим отношениям Ирана с Россией.

Существует также ряд вопросов, касающихся регионального сотрудничества между Ираном и Россией, включая Сирию, Афганистан и Йемен.

Учитывая усилия Вашингтона по нарушению ядерной сделки, ожидается, что дипломаты двух стран подтвердят свои четкие позиции по этому вопросу после согласования своих взглядов на встрече.

Еще одной темой дня в этой области являются усилия США по продлению эмбарго на поставки оружия Ирану, срок действия которого скоро истекает. Россия неоднократно заявляла, что будет выступать против плана США и предотвратит незаконные действия Вашингтона в этом отношении.

В целом, завтра Зариф и Лавров проведут широкий спектр переговоров, а глава иранской дипломатии Ирана проведет напряженный день со своим российским коллегой и помощниками в банкетном зале МИД России.