Официальный сайт Объединённого мира борьбы в киберпространстве в последние дни, опубликовав фотографии выдающихся чемпионов мира, провел опрос, чтобы выяснить, насколько они популярны во всем мире.

В полуфинале состояллсь соревнование между Хасаном Яздани, олимпийским чемпионом и чемпионом мира по вольной борьбе, и Абдулрашидом Садулаевым, золотым призером Олимпийских и мировых соревнований по вольной борьбе.

Соответственно, соревнование Йездани было проведено в финальной стадии с Гаджи Алиевым, выдающимся борцом вольного стиля из Азербайджанской Республики, в котором Яздани выиграл с 53% голосов и стал самым популярным.

В голосовании приняли участие 168 000 человек.