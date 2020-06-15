15 июн. 2020 г., 18:07
Journalist ID: 2388
News Code: 83823069
0 Persons

Зариф: заседание по Сирии состоится в Тегеране

Зариф: заседание по Сирии состоится в Тегеране

Тегеран, 15 июня, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлют Чавушоглу в Стамбуле в понедельник заявил, что в ближайшее время в Тегеране состоится встреча по Астанинскому процессу.

«Одним из наиболее важных вопросов, которые мы обсудили с нашим турецким коллегой, является возобновление торговли между двумя странами, и железнодорожная торговля будет продолжаться, и как только обе стороны достигнут определенного соглашения о возобновлении границ, мы объявим эту новость», - сказал он.

Критикуя односторонние санкции США против Ирана, министр иностранных дел Исламской Республики Иран сказал: «Мы благодарим наших турецких братьев за то, что они поддержали нас во время санкций».

Как отметил политик, «турецкий народ получит выгоду от иранского газа в рамках соглашений между двумя странами».

«Мы говорили о событиях в Сирии, Афганистане, а также в Йемене, и Турция пытается заключить мир в Йемене», - добавил Зариф.

Он также упомянул о проведении заседаний в режиме видеоконференции по Сирии и заявил, что для достижения мира в Сирии встреча будет проходить в рамках Астанинского процесса с участием лидеров трех стран - Ирана, Турции и России, а затем они встретятся в Тегеране.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 1 =