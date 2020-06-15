15 июн. 2020 г., 15:01
Journalist ID: 2388
News Code: 83822819
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В Иране за сутки выявили 2449 новых случаев заражения коронавирусом

В Иране за сутки выявили 2449 новых случаев заражения коронавирусом

Тегеран, 15 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 189 786, летальных исходов — на 8950, зафиксированы 150 590 случаев выздоровления. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2449 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 189 - 786 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки к сожалению умерли 113 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 8950 человек.

По словам Лари, зафиксированы 150 590 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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