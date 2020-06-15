МИД Ирана призвал МАГАТЭ игнорировать заявления США и сионистского режима

Аббас Мусави заявил, что новый доклад Генерального секретаря ООН по причастности Ирана в нападении на Saudi Aramco полностью направлен на новую политику и план США в отношении Ирана. «Это утверждение является необоснованным, и мы оцениваем обвинения на основе давления со стороны Соединенных Штатов и саудовского режима», - сказал он.

Канадцы нарушают консульский процесс для граждан Ирана

«К сожалению, канадцы нарушили консульский процесс для многих иранцев, несмотря на их заявления о том, что они симпатизируют иранцам», - сказал он. Это желание, с которым мы готовы сотрудничать, чтобы открыть консульский отдел и предоставлять услуги иранцам», - отметил он.

Атмосфера против Исламской республики неприемлема

Что касается некоторых злодеяний в Афганистане против Исламской Республики и вызова ее посла в Тегеране в МИД, Мусави сказал: «Наши отношения с соседними странами хорошие, и Исламская Республика хочет расширить эти отношения со своими соседями на всех уровнях».

«В течение четырех десятилетий Исламская Республика без колебаний принимала афганских братьев и сестер, и сегодня она стремится принести мир в страну», - добавил Мусави.

Слепое подчинение Южной Кореи США неприемлемо

Мусави указал на невозвращение Южной Кореей иранских средств и распоряжение президента Центробанку следить за этим вопросом: «Мы долгое время преследовали требования Южной Кореи. К сожалению, хорошие и дружественные отношения в течение более полувека подрываются вмешательством третьих стран», - пояснил он.

Приостановление экспорта газа в Турцию связано с террористическим актом

«Приостановление экспорта газа в Турцию обусловлено террористической атакой в Турции. При этом это не вызвано никакими экономическими или политическими причинами. Другая сторона должна устранить повреждения и взрыв как можно скорее. Это может быть одной из тем, обсуждаемых в поездке Мохаммада Джавада Зарифа. Мы надеемся, что линии по ремонту и экспорту газа будут возобновлены в кратчайшие сроки», - сказал он.

Мусави сослался на недавний визит МИД Ирана в Турцию и сказал: «Вероятно, у нас будет видеоконференция лидеров Ирана, Турции и России, и в ходе этого визита будет поднят этот вопрос об этой атаке».

Соединенные Штаты поставили под угрозу энергетическую безопасность Европы

«Мы приветствуем ответ Германии о том, что Соединенные Штаты поставили под угрозу энергетическую безопасность Европы», - сказал Мусави. «Соединенные Штаты ставят под угрозу не только энергетическую безопасность, но и политическую и экономическую безопасность мира, и, к сожалению, молчание международного сообщества разрешило им также ввести санкции против Германии», - заключил он.