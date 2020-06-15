Армения назвала значимыми дружественные отношения с Ираном

Он в своей поздравительной телеграмме поздравил спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа с избранием на пост председателя Меджлиса.
Мирзоян призвал к расширению культурных, религиозных и экономических связей между двумя странами.
Он также выразил надежду на развитие межпарламентских связей Ирана и Армении в 11-й созыв Меджлиса, которые подготовят почву для дальнейших взаимодействий.
28 мая Мохаммад-Багер Галибаф был избран спикером парламент 11-го созыва на первый год с 230 голосами.
Тегеран, 15 июня, ИРНА – Армения придает значение дружественным отношениям с Ираном на протяжении веков. Об этом заявил спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.
Он в своей поздравительной телеграмме поздравил спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа с избранием на пост председателя Меджлиса.
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