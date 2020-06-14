Торговый баланс Ирана по морепродуктам превысил $440 млн

"Объем производства рыбы и морепродуктов в Иране за прошедший иранский календарный год достигла более 1,280 млн тонн, что превышает прогноз Шестого плана экономического развития Ирана", сказал Хун Мирзаи на пресс-конференции.

Он добавил, что Иран уже занимает первое место в мире по выращиванию форели. "Объем производства форели в Иране составляет 180 тыс. тонн в год", уточнил он.