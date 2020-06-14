15 июн. 2020 г., 00:06
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News Code: 83821961
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Торговый баланс Ирана по морепродуктам превысил $440 млн

Торговый баланс Ирана по морепродуктам превысил $440 млн

Тегеран, 15 июня. ИРНА — Несмотря на санкции и вспышки пандемии коронавируса рыбной сектор Ирана имела положительное сальдо торгового баланса, более $ 440 млн, заявил организации рыболовства Ирана Набиюлла Хун Мирзаи.

"Объем производства рыбы и морепродуктов в Иране за прошедший иранский календарный год достигла более 1,280 млн тонн, что превышает прогноз Шестого плана экономического развития Ирана", сказал Хун Мирзаи на пресс-конференции.
Он добавил, что Иран уже занимает первое место в мире по выращиванию форели. "Объем производства форели в Иране составляет 180 тыс. тонн в год", уточнил он.

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