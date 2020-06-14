Казахстан входит в первую двадцатку ведущих экспортных направлений Ирана

"Казахстан является крупнейшим по площади из государств, не имеющих выхода к открытому морю, но его соседство с Россией и Китаем, а также длинная береговая линия в Каспийском море дали стране привилегированное положение", сказал посол на форуме, состоявшемся по инициативе палаты торговой, промышленности, рудников и сельского хозяйства Ирана.

"Наши экономические приоритеты в отношениях с Казахстаном основаны на четырех направлениях: транспорта и транзита, торговли и коммерции, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Во всех этих областях существует большой потенциал для присутствия иранских бизнесменов и компаний", добавил он.