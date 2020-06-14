14 июн. 2020 г., 23:16
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News Code: 83821942
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Казахстан входит в первую двадцатку ведущих экспортных направлений Ирана

Казахстан входит в первую двадцатку ведущих экспортных направлений Ирана

Тегеран, 14 июня. ИРНА — Республика Казахстан оказалась в первую двадцатку экспортных направлений Ирана. Об этом заявил посол Ирана в Казахстане Маджид Сабер на форуме изучения пути развития ирано-казахстанских экономических отношений, прошедшем в режиме видеоконференции.

"Казахстан является крупнейшим по площади из государств, не имеющих выхода к открытому морю, но его соседство с Россией и Китаем, а также длинная береговая линия в Каспийском море дали стране привилегированное положение", сказал посол на форуме, состоявшемся по инициативе палаты торговой, промышленности, рудников и сельского хозяйства Ирана.

"Наши экономические приоритеты в отношениях с Казахстаном основаны на четырех направлениях: транспорта и транзита, торговли и коммерции, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Во всех этих областях существует большой потенциал для присутствия иранских бизнесменов и компаний", добавил он.

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