Рухани назвал истечение срока действия оружейного эмбарго против Ирана достижением СВПД

"Мы надеемся, что все страны, являющиеся членами Совета Безопасности и Совета управляющих, будут в полной мере осведомлены о заговоре США (по продлению оружейного эмбарго против Ирана)", сказал Рухани на заседании кабинета министров.

"Если американцы захотят поставить под сомнение это достижение СВПД, другие державы знают, какова будет наша реакция", отметил президент.

Президент Ирана напомнил, что США заблокировали выделение кредита на 5 млрд долларов Ирану, которые страна запросила для борьбы с коронавирусом. "Мы надеемся, что этот фонд не окажется под давлением США и выполнит свои обязательства перед всеми странами", резюмировал Рухани.