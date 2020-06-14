14 июн. 2020 г., 19:31
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News Code: 83821805
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Иран намерен импортировать 5 тыс. капсульных отелей

Иран намерен импортировать 5 тыс. капсульных отелей

Тегеран, 14 июня. ИРНА — Оценки показывают, что в Иране может быть использовано до 10 тыс. капсульных отелей, на данный момент мы готовы импортировать 5 тыс. капсульных отелей, заявил глава туристического и автомобильного клуба Исламской Республики Иран (TACI) Хоссейн Арбаби.

Впервые в Иран импортированы капсульные отели. На первом этапе мы планируем импортировать 200 капсульных отелей, которые будут использоваться в разных городах рядом с пассажирскими и туристическими терминалами, они также могут использованы в эко-лагерях.

13 июня в Иране в присутствии министра культурного наследия, туризма и ремесел Али-Асгара Мунесана был представлен прототип капсульных отелей.

Эта модель отелей-капсул была импортирована в страну Общенациональной Ассоциацией Автомототуризма и должна использоваться под надзором этого центра в различных провинциях страны в качестве новой формы центров размещения.

Капсульный отель — один из вариантов японских отелей, представляющий собой небольшие спальные ячейки, расположенные друг над другом. Находятся в основном возле крупных вокзалов или рядом с увеселительными районами.

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