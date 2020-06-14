Иран намерен импортировать 5 тыс. капсульных отелей

Впервые в Иран импортированы капсульные отели. На первом этапе мы планируем импортировать 200 капсульных отелей, которые будут использоваться в разных городах рядом с пассажирскими и туристическими терминалами, они также могут использованы в эко-лагерях.

13 июня в Иране в присутствии министра культурного наследия, туризма и ремесел Али-Асгара Мунесана был представлен прототип капсульных отелей.

Эта модель отелей-капсул была импортирована в страну Общенациональной Ассоциацией Автомототуризма и должна использоваться под надзором этого центра в различных провинциях страны в качестве новой формы центров размещения.

Капсульный отель — один из вариантов японских отелей, представляющий собой небольшие спальные ячейки, расположенные друг над другом. Находятся в основном возле крупных вокзалов или рядом с увеселительными районами.