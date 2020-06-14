Чабахар — порт мирового класса

Благодаря удобному географическому и экономическому расположению, своим возможностям для швартовки и обслуживания гигантских судов, загрузки и разгрузки товаров, и доступа к океану порт Чабахар в скором времени становится центром торговли и транзита в регионе и универсальным портом мирового класса.

Вход крупных судов в порт Чабахар показывает, что этот порт с его самым современным оборудованием для разгрузки и погрузки играет важную роль в транспортировке и разгрузке грузов. Эта способность привела к тому, что порт Чабахар не имеет ограничений по разгрузке и погрузке всех видов товаров.

Кроме того, благодаря скидкам, Чабахар является самым дешевым и наиболее экономичным портом среди портов Персидского и Оманского заливов для транзита и экспорта товаров.



Порт Чабахар является самым дешёвым, безопасным и надежным путем соединения двух самых густонаселенных рынков мира, включая 21 страну в Индийском океане с населением около 2 млрд. человек и страны Центральной Азии, Кавказ и Восточную Европу с населением около 800 млн. человек.

"Существуют два порта Шахид-Бехешти и Шахид-Калантари, где могут причаливать, разгружать и загружать даже океанские суда, что приведет к процветанию транзита и экспорта на юго-востоке страны. Кроме того, со сторительством двух новых причальных стенок в рамках второй фазы проекта по развитию разгрузки и погрузки в этом стратегическом порту приведут к значительным ростам", заявил ИРНА глава Организации портов и судоходства провинции Систан и Белуджестан Бехруз Агаи.



"Порт Чабахар, расположенный на живописном берегу Макрана является одним из важных портов страны и единственным океанским портом Ирана за пределами Ормузского пролива. Порт имеет очень хорошую стратегическую позицию на глобальном перекрестке, который может развивать торговлю и транспорт на юго-востоке страны", добавил он.



По его словам, порт Чабахар предоставляет Афганистану прекрасную возможность для экспорта и транзита товаров. "Одной из целей строительства порта Шахид-Бехешти в Чабахаре и инвестиции иранского правительства на сумму более чем на 1 млрд долларов является развитие Востока и развитие торгово-экономических и торговых отношений между народами", отметил он.



Агаии добавил, что учитывая проблемы на афгано-пакистанской границе и желание афганских торговцев отправлять свои экспортные грузы (включая овощи и фрукты, сухофрукты и минералы) в другие страны через порт Чабахар, запуск транзитного маршрута Чабахар-Милак является прекрасной возможностью для Систана и Белуджистана, чтобы использовать этот транзитный маршрут.

По его словам, Иран предлагает широкий спектр льгот для инвесторов в порт Чабахар, пропускная способность которого составляет до 8,5 млн. тонн.

Порт Чабахар имеет хорошие возможности для транспортировки и транзита товаров и является лучшим и наименее дешевым транзитным маршрутом в страны Центральной Азии и Афганистан.