14 июн. 2020 г., 15:04
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News Code: 83821529
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Спикер парламента Польши поздравила иранского коллегу с избранием

Спикер парламента Польши поздравила иранского коллегу с избранием

Тегеран, 14 июня. ИРНА — Спикер нижней палаты парламента Польши (сейма) Эльжбета Витек поздравила Мохаммада Багера Галибафа с избранием на пост главы Парламента (Меджлиса) Ирана, сообщили в пресс-службе иранского парламента.

"Спикер нижней палаты парламента Польши (сейма) Эльжбета Витек направила в воскресенье поздравительное послание иранскому коллеге Мохаммаду Багеру Галибафу с избранием на пост председателя парламента Ирана", отмечается в сообщении.    

"В такой сложной ситуации, когда мы находимся в разгар глобальной эпидемии, очень важно, чтобы мы работали вместе. Я хотел бы выразить нашу полную солидарность с народом Ирана, который сильно пострадал от коронавируса", отметила она.

Витек выразила надежду на то, что мир скоро сможет преодолеть этот кризис, а парламенты Ирана и Польши вернутся к нормальным отношениям.

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