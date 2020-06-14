Спикер парламента Польши поздравила иранского коллегу с избранием

"Спикер нижней палаты парламента Польши (сейма) Эльжбета Витек направила в воскресенье поздравительное послание иранскому коллеге Мохаммаду Багеру Галибафу с избранием на пост председателя парламента Ирана", отмечается в сообщении.

"В такой сложной ситуации, когда мы находимся в разгар глобальной эпидемии, очень важно, чтобы мы работали вместе. Я хотел бы выразить нашу полную солидарность с народом Ирана, который сильно пострадал от коронавируса", отметила она.

Витек выразила надежду на то, что мир скоро сможет преодолеть этот кризис, а парламенты Ирана и Польши вернутся к нормальным отношениям.