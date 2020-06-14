Иран планирует стать крупнейшим производителем метанола в мире

Общая мощность предприятий вырастет в 5 раз - до 19 млн тонн метилового спирта.
В ближайшее 3 года доля Ирана в структуре мирового рынка метилового спирта превысит 54% до 19 млн тонн. Таким образом, Иран может обогнать США и Китай по объему производства и стать крупнейшим производителем метанола в мире.
Все это станет возможным только благодаря усилиям отечественных специалистов и экспертов. Несмотря на жестокие односторонние санкции США против Ирана иранским специалистам удалось создать технологию производства метанола.
Область потребления метанола широка - от сырья для пластмасс, каучуков, красок, синтетических смол до дезинфицирующих лекарственных средств.
14 июня, Министерство нефти Ирана сообщило об строительстве иранскими специалистами крупнейшего метанолового завода «Siraf Energy» на юге Ирана.
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