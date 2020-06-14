14 июн. 2020 г., 14:05
Journalist ID: 2390
News Code: 83821407
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В Иран доставили гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом

В Иран доставили гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом

Тегеран, 14 июня, ИРНА – 144 международных оборудования для борьбы с коронавирусом из разных стран доставили в Организацию Красного Полумесяца Ирана. Об этом сообщил глава организации Карим Хемати.

"С начала пандемии коронавируса в стране, нам удалось импортировать 144 международных груза в Иран", отметил он в воскресенье, добавив, что указанные оборудования доставлены в больницы страны.
Он добавил, несмотря на просьбу иранских властей международные организации не создали финансовый канал для получения денежных помощей, указав на встречу посла Швейцарии с главой МККК в Тегеране.
По его словам, Иран управляет ситуацией с коронавирусом несмотря на экономические проблемы и жесткие санкции.

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