В Иран доставили гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом

"С начала пандемии коронавируса в стране, нам удалось импортировать 144 международных груза в Иран", отметил он в воскресенье, добавив, что указанные оборудования доставлены в больницы страны.
Он добавил, несмотря на просьбу иранских властей международные организации не создали финансовый канал для получения денежных помощей, указав на встречу посла Швейцарии с главой МККК в Тегеране.
По его словам, Иран управляет ситуацией с коронавирусом несмотря на экономические проблемы и жесткие санкции.
Тегеран, 14 июня, ИРНА – 144 международных оборудования для борьбы с коронавирусом из разных стран доставили в Организацию Красного Полумесяца Ирана. Об этом сообщил глава организации Карим Хемати.
"С начала пандемии коронавируса в стране, нам удалось импортировать 144 международных груза в Иран", отметил он в воскресенье, добавив, что указанные оборудования доставлены в больницы страны.
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