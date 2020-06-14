В Иран доставили гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом

"С начала пандемии коронавируса в стране, нам удалось импортировать 144 международных груза в Иран", отметил он в воскресенье, добавив, что указанные оборудования доставлены в больницы страны.

Он добавил, несмотря на просьбу иранских властей международные организации не создали финансовый канал для получения денежных помощей, указав на встречу посла Швейцарии с главой МККК в Тегеране.

По его словам, Иран управляет ситуацией с коронавирусом несмотря на экономические проблемы и жесткие санкции.