Администрация Трампа уже 42 месяца нарушает международное право

Несмотря на все нормы и правила международной системы, которые действовали в течение многих лет и являются обязательными для всех членов международного сообщества, Вашингтон всегда неохотно навязывал свои правила и позицию. Он всегда стремится навязать свои требования и интересы, оказывая давление на международные институты и нарушая международные договора.

Администрация Дональда Трампа имеет самую длинную историю нарушения договоров и международного права по сравнению с предыдущими правительствами США, и за несколько месяцев, предшествовавших окончанию его четырехлетнего срока в Белом доме, весьма небезосновательно для мира видеть больше нарушений его обещания.

Помимо нарушения международного права, Дональд Трамп в настоящее время является видной фигурой в современную эпоху нарушений прав человека и преступлений против человечности. Содействие расизму и расовой дискриминации, игнорирование прав цветокожных людей и прямая и косвенная защита от преступлений против человечности в Йемене, Сирии, Ираке ... являются другими аспектами нарушений международного права и прав человека президентом США.

Односторонние меры США по выходу из состава ЮНЕСКО, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и их последнее решение угрожать наложить санкции на Международный уголовный суд (МУС) резко контрастируют с обязательством правительств для совместной работы по решению международных проблем.

Соединенные Штаты, выходя из международных организаций, а также из международных договоров, подрывают глобальный мир и безопасность, а также международный порядок и солидарность между странами в центре международных организаций и институтов. «Перед лицом широкого спектра кризисов и сложных проблем в мире, включая эпидемический коронакризис, солидарность является нашей лучшей линией обороны», - заявил недавно на пресс-конференции Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.