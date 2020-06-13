13 июн. 2020 г., 23:55
Journalist ID: 2388
News Code: 83820644
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Живопись иранской девочки получила бронзовую медаль на Международном кинофестивале в Банске

Живопись иранской девочки получила бронзовую медаль на Международном кинофестивале в Банске

Тегеран, 13 июня ИРНА - Хосна Эскандари, 6-летная девочка из провинции Хамадан, завоевала бронзовую медаль на Международном фестивале живописи в Банске, Болгария.

В 2017 году в Болгарии был проведен международный конкурс живописей на тему «Праздник и счастье с друзьями», и недавно были объявлены победители.

При этом Хосна Эскандари завоевала бронзу конкурса.

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