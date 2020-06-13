Живопись иранской девочки получила бронзовую медаль на Международном кинофестивале в Банске

В 2017 году в Болгарии был проведен международный конкурс живописей на тему «Праздник и счастье с друзьями», и недавно были объявлены победители.
При этом Хосна Эскандари завоевала бронзу конкурса.
Тегеран, 13 июня ИРНА - Хосна Эскандари, 6-летная девочка из провинции Хамадан, завоевала бронзовую медаль на Международном фестивале живописи в Банске, Болгария.
В 2017 году в Болгарии был проведен международный конкурс живописей на тему «Праздник и счастье с друзьями», и недавно были объявлены победители.
При этом Хосна Эскандари завоевала бронзу конкурса.
Кувшинные погребения — обычай захоронения в кувшинах, который в древности был широко распространен…
Тегеран, 14 июня, ИРНА - Односторонность администрации Дональда Трампа и последовательный выход…
Тегеран, 13 июня ИРНА - Хосна Эскандари, 6-летная девочка из провинции Хамадан, завоевала бронзовую…
Тегеран, 13 июня, ИРНА - Генеральный директор Управления теплиц, декоративных растений и съедобных…
Тегеран, 13 июня, ИРНА - Европейское агентство по безопасности полетов назвало все иранские…
Тегеран, 13 июня, ИРНА - Прототип капсульных отелей был представлен в присутствии министра…
Тегеран, 13 июня, ИРНА - Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения об…
Тегеран, 13 июня, ИРНА – Иранская пара путешествуют по разным частям Ирана и мира на мотоцикле…
Тегеран, 13 июня, ИРНА - Основанная на знаниях компания, производящая нанокатализаторы в Иране,…
Храм Гадмага (или Бадамьяр), которому 12000 лет, находится недалеко от деревни Бадамьяр, в…
Your Comment