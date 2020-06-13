13 июн. 2020 г., 23:38
Journalist ID: 2388
News Code: 83820639
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Евросоюз назвал аэропорты Ирана безопасными от коронавируса

Евросоюз назвал аэропорты Ирана безопасными от коронавируса

Тегеран, 13 июня, ИРНА - Европейское агентство по безопасности полетов назвало все иранские аэропорты безопасными от коронавируса.

Европейское агентство по безопасности полетов опубликовало список аэропортов по всему миру, которые предприняли шаги по снижению распространенности коронавируса, включая дезинфекцию самолетов.

Список предназначен исключительно для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа, а не для того, чтобы предлагать правительствам ограничения на поездки или другие меры общественного здравоохранения (такие как карантин).

Этот список подготовлен в координации со странами-членами Агентства и в основном разработан на информации, полученной от Всемирной организации здравоохранения, Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний и других авторитетных учреждений общественного здравоохранения.

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