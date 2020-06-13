Впервые в Иране представили капсульный отель

Эта модель капсульных отелей, которая будет впервые использоваться в Иране, была представлена ​​сегодня утром, в субботу, в присутствии Али-Асгара Мунесана.

Эта модель отелей-капсул была импортирована в страну Общенациональной Ассоциацией Автомототуризма и должна использоваться под надзором этого центра в различных провинциях страны в качестве новой формы центров размещения.

Ка́псульный отель — один из вариантов японских отелей, представляющий собой небольшие спальные ячейки, расположенные друг над другом. Находятся в основном возле крупных вокзалов или рядом с увеселительными районами.

Первым капсульным отелем был Капсульный отель города Осака, разработанный Кисё Куракавой и открытый 1 февраля 1979 года в районе Умеда.