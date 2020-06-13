Иран опроверг обвинения о нападении на Saudi Aramco

«Цель США в регионе совпадает с целью израильтян по представлению ложного имиджа об Иране. Что касается Саудовской Аравии, то ОАЭ и другие тоже не унывают, а именно они проводят политику, которая для нас не имеет ничего другого», - сказал он.

Относительно возможности направления дела Ирана в Совет Безопасности через Совет управляющих МАГАТЭ, он сказал: «Мы заявили, что если они хотят это сделать, у Исламской Республики Иран есть много вариантов, включая ядреную сделку и Договор о нераспространении ядерного оружия. Мы принимаем наши решения, основываясь на нашей последней позиции и национальных интересах».

В пятницу агентство Reuters опубликовало выдержки из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в которых утверждается, что атаки на объекты нефтяной компании Saudi Aramco и на аэропорт в городе Абха в сентябре 2019 года были совершены ракетами, имеющими иранское происхождение.

Ранее 14 сентября 2019 года на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако Власти США и Саудовской Аравии обвинили в случившемся Иран. В МИД Ирана эти обвинения назвали ложью.