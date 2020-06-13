Иранская пара решила объехать весь мир на мотоцикле

Так, эта иранская пара очень серьёзна путешествовать по разным частямИрана и мира и передать этот лозунг.

Они путешествуют по разным частям мира с лозунгом «Здоровье человека - здоровье общества», и их цель - познакомиться с различными культурами и пропагандировать здоровый образ жизни.

Путешествуя и знакомясь с различными культурами, они пытаются пропагандировать здоровый образ жизни, а также хотят держаться подальше от роскоши и изменить свой образ жизни простым способом.

Пара до сих пор посещала Турцию, Азербайджан, Грузию и Ирак на мотоцикле.

Они планировали путешествовать по Европе в этом году, но поездка была отменена из-за вспышки коронавируса и перенесена на другое время.