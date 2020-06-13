Иранские нанокатализаторы используются в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности страны

Более 2000 нанокатализаторов компании Sarv Oil & Gas Industries Development Co в нефтегазовой промышленности были приобретены в прошлом году нефтехимическим, нефтеперерабатывающим и сталелитейным комплексами страны, что свидетельствует о доверии отрасли страны к отечественных продуктам.

Компания является одним из производителей нанокатализаторов в стране, предлагая более 30 продуктов, большинство из которых разработано с использованием нанотехнологических технологий.

После использования нефтеперерабатывающего завода в Ширазе Razi Petrochemical и Pardis Petrochemical подписали контракт на использование катализатора LTSC, и компания производит заказ этих компаний. Крупные и мощные иностранные компании в области катализаторов уже давно присутствуют в Иране и рассматривают Иран как часть своего рынка.