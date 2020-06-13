13 июн. 2020 г., 21:00
Journalist ID: 2388
News Code: 83820560
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Иранские нанокатализаторы используются в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности страны

Иранские нанокатализаторы используются в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности страны

Тегеран, 13 июня, ИРНА - Основанная на знаниях компания, производящая нанокатализаторы в Иране, преуспела в удовлетворении внутренних потребностей нефтехимического, нефтеперерабатывающего и металлургического комплексов, предоставляя все виды нанокатализаторов.

Более 2000 нанокатализаторов компании Sarv Oil & Gas Industries Development Co в нефтегазовой промышленности были приобретены в прошлом году нефтехимическим, нефтеперерабатывающим и сталелитейным комплексами страны, что свидетельствует о доверии отрасли страны к отечественных продуктам.

Компания является одним из производителей нанокатализаторов в стране, предлагая более 30 продуктов, большинство из которых разработано с использованием нанотехнологических технологий.

После использования нефтеперерабатывающего завода в Ширазе Razi Petrochemical и Pardis Petrochemical подписали контракт на использование катализатора LTSC, и компания производит заказ этих компаний. Крупные и мощные иностранные компании в области катализаторов уже давно присутствуют в Иране и рассматривают Иран как часть своего рынка.

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