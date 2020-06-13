13 июн. 2020 г., 12:22
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News Code: 83819919
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Азербайджан: Тесное парламентское сотрудничество укрепит отношения между Ираном и Азербайджаном

Азербайджан: Тесное парламентское сотрудничество укрепит отношения между Ираном и Азербайджаном

Тегеран, 13 июня, ИРНА - В поздравительном послании новому спикеру иранского парламента Спикер Милли Меджлиса — Парламента Азербайджана Сахиба Гафарова назвала более тесное сотрудничество между парламентами Ирана и Азербайджана основой для укрепления отношений между двумя странами.

Сахиба Гафарова направила в субботу послание, в котором поздравила с избранием Мохаммада Багера Калибафа. «Я рада поздравить вас с избранием на пост спикера иранского парламента и желаю вам всего наилучшего», говорится в послании.

«Мы придаем большое значение углублению наших политических, экономических и культурных связей с дружественной страной Исламской Республики Иран. Несомненно, более тесное сотрудничество между парламентами двух стран будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя дружественными государствами - Ираном и Азербайджаном», - добавила она.

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