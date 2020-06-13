Первый вице-президент: несмотря на санкции и давление США экономика Ирана растет

«У американцев не было никакой цели, кроме как создавать препятствия на пути прогресса Ирана, но они не достигли своей цели», - сказал он.

«Несмотря на экономические проблемы, вызванные санкциями в отношении страны в последние годы в стране ежегодно создавалось от 500 000 до 600 000 новых рабочих мест», - отметил он.

«Согласно ядерной сделке, ограничения на поставки оружия в Иран будут сняты в ближайшие несколько месяцев, и мы можем покупать оружие и продавать отечественную продукцию», - добавил он.

«Американцы хотят предотвратить снятие эмбарго на поставки оружия, и они начали подготовку к этому. Даже под давлением саудовцев Секретариат ООН разрабатывают доклад, который подготовит почву для заговора против Ирана», - указал он.

По его словам, «несомненно, с помощью сплоченности и национального единства мы можем преодолеть кризис и трудности».