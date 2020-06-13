Чабахар - третий по величине центр нефтехимической промышленности Ирана

Доступ к таким рынкам, как Китай, Индия и Пакистан, которые потребляют большинство иранских нефтехимических продуктов, легче и быстрее через Иран, особенно через порт Чабахар, по сравнению с соседними странами и другими внутренними портами.

Генеральный директор компании Negin Makran Petrochemical Development Алиреза Моини об этом сказал: «в Макранском нефтехимическом городке мы готовы приглашать отечественных и зарубежных инвесторов для участия в инвестиционных возможностях привлекать капитал в виде EPCF (Договор на инжиниринг, закупки, строительство и финансирование), BOO (строительство, эксплуатация, владение), BOT (Строительство-эксплуатация-передача)».

«Получение экологического разрешения на строительство семи нефтехимических заводов с производственной мощностью 8,5 (восемь с половиной) миллионов тонн в год и соглашение министра нефти о выделении 30 миллионов кубических метров метана природного газа для питания этих установок являются позитивными мерами, предпринятыми в Макранском нефтехимическом городке», - добавил он.

«В строительства коридора для доставки продукции на экспортные терминалы порта мы заинтересованы в привлечении инвесторов в областях, связанных с инфраструктурой населенного пункта, фермерскими резервуарами, разгрузкой, погрузкой, а также в различных областях, связанных со строительством жилых поселков», - указал он.

Красивый порт Чабахар расположен в самом центре Макрана, в 645 км к югу от Захедана, столицы провинции Систан и Белуджистана.