13 июн. 2020 г., 09:49
Journalist ID: 2388
News Code: 83819579
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Постпред Ирана выразил сожаление по поводу сокращения бюджета США международных организаций

Постпред Ирана выразил сожаление по поводу сокращения бюджета США международных организаций

Лондон, 13 июня, ИРНА - Посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций в Вене Казем Гарибабади выразили сожаление по поводу односторонних санкций и прекращения финансирования Соединенными Штатами международных организаций и предупредил об их разрушительных последствий в борьбе с COVID-19.

Выступая на заседании Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Казем Гарибабади призвал к коллективным усилиям по достижению более всеобъемлющего, устойчивого и экономического восстановления.

Постоянный представитель страны высоко оценил усилия ЮНИДО по решению проблем, вызванных коронавирусом, и отметил, что международное сообщество сейчас находится на критическом этапе, и число инфицированных и летальных жертв из разных слоев общества по-прежнему высоко в мире.

Необходимость всестороннего, скоординированного и всеобъемлющего реагирования для поддержки нуждающихся стран, с тем чтобы они могли преодолеть трудности, стали другими темами выступления посла Ирана.

Гарибабади посетовал на любое решение, усилие или позицию, такие как односторонние экономические санкции, в том числе против независимых стран или сокращения бюджета международными организациями, что подрывает национальные, региональные и международные возможности по борьбе с распространением коронавируса. «Должны быть осуждены такие решения, потому что они оказывают негативное влияние на человечество и весь мир», - сказал он.

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