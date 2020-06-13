Постпред Ирана выразил сожаление по поводу сокращения бюджета США международных организаций

Выступая на заседании Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Казем Гарибабади призвал к коллективным усилиям по достижению более всеобъемлющего, устойчивого и экономического восстановления.

Постоянный представитель страны высоко оценил усилия ЮНИДО по решению проблем, вызванных коронавирусом, и отметил, что международное сообщество сейчас находится на критическом этапе, и число инфицированных и летальных жертв из разных слоев общества по-прежнему высоко в мире.

Необходимость всестороннего, скоординированного и всеобъемлющего реагирования для поддержки нуждающихся стран, с тем чтобы они могли преодолеть трудности, стали другими темами выступления посла Ирана.

Гарибабади посетовал на любое решение, усилие или позицию, такие как односторонние экономические санкции, в том числе против независимых стран или сокращения бюджета международными организациями, что подрывает национальные, региональные и международные возможности по борьбе с распространением коронавируса. «Должны быть осуждены такие решения, потому что они оказывают негативное влияние на человечество и весь мир», - сказал он.