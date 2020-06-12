12 июн. 2020 г., 22:54
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News Code: 83819314
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Иран отверг доклад ООН о ракетах в Саудовской Аравии

Иран отверг доклад ООН о ракетах в Саудовской Аравии

Тегеран, 12 июня. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана отверг доклад секретариата ООН об использовании иранских ракет для ударов по НПЗ в Саудовской Аравии, отметив, что он был сделан под давлением США и Саудовской Аравии.

"Исламская Республика Иран отвергает утверждения секретариата ООН и считает, что они сделаны под давлением со стороны США и Саудовской Аравии. Иран глубоко обеспокоен использованием секретариата ООН в качестве политического инструмента", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.
Кроме того, в МИД Ирана назвали интересным совпадением публикацию доклада одновременно с представленным США проектом опасной резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. "Это подтверждает, что доклад секретариата был подготовлен по заказу США и будет использован в СБ ООН против Ирана", отмечается в сообщении.
В пятницу агентство Reuters опубликовало выдержки из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в которых утверждается, что атаки на объекты нефтяной компании Saudi Aramco и на аэропорт в городе Абха в сентябре 2019 года были совершены ракетами, имеющими иранское происхождение.

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