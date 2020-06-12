Постпред РФ в Вене прокомментировал доклад МАГАТЭ по Ирану

"Антииранские круги нагнетают страхи, утверждая, что недавний доклад МАГАТЭ требует срочных действий с точки зрения ядерной нераспространения. На самом деле срочности нет. В докладе речь идёт о возможной ядерной деятельности, которая, если и велась, то была прекращена самим Ираном в 2004 году", написал Ульянов на своей странице в Twitter.

"Проблемы с доступом инспекторов МАГАТЭ к двум площадкам в Иране, где 20 лет назад, возможно, велась незаявленная ядерная деятельность, во многом объясняются отсутствием в МАГАТЭ четких правил обращения с иностранной разведывательной информацией", добавил Ульянов.

5 июня западные информационные агентства распространили доклад МАГАТЭ о положении ядерных проверок в Иране. Согласно сообщению агентства France Presse (AFP), запасы обогащенного урана в Иране почти в восемь раз превысили лимит, разрешенный ядерной сделкой 2015 года. В агентстве также выразили "глубокую обеспокоенность" тем фактом, что Иран по-прежнему не допускает экспертов на два объекта, где могут находиться незаявленные ядерные материалы. Как указывает агентство Reuters, в докладе содержится призыв к Ирану "немедленно начать сотрудничать с МАГАТЭ в полной мере, включая предоставление доступа к указанным объектам".