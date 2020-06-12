МИД КНР выступил против предложения США продлить оружейное эмбарго против Ирана

"Китай будет работать со всеми соответствующими сторонами, чтобы гарантировать авторитет резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и эффективность совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", отметил Ван И, сообщает китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).

Глава дипломатии КНР призвал к точному осуществлению резолюции 2231. "Резолюция 2231 СБ ООН настоятельно призывает к полному осуществлению СВПД в соответствии с графиком, установленным в СВПД, и предусматривает шаги по окончательному снятию санкций Совета Безопасности в отношении Ирана", подчеркнул он.

"СВПД, из которого США в одностороннем порядке вышли в мае 2018 года, является результатом многосторонней дипломатии и ключевым фактором в последующей системе ядерного нераспространения", напомнил Ван И.

Глава МИД Китая также призвал Вашингтон прекратить односторонние санкции, вернуться на правильный путь соблюдения иранской ядерной сделки и резолюций СБ ООН, работать со всеми участниками для поддержания международной системы ядерного нераспространения, а также поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке.