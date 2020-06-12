Рухани поздравил Путина с Днем России

В Своем послании иранский президент выразил уверенность, что отношения Москвы и Тегерана будут и дальше развиваться. "Хотел бы искренне поздравить Ваше Превосходительство и народ Вашей страны с наступлением Дня Российской Федерации. На протяжении прошлых лет отношения между двумя странами получили развитие и углубление в контексте общих интересов. Уверен в том, что взаимные отношения, опираясь на ценный опыт прошлых лет, в дальнейшем будут расширяться в контексте интересов и в целях повышения благосостояния двух народов", - говорится в послании Рухани, текст которого приводит посольство Ирана в Москве.

Иранский президент добавил, что Тегеран и Москва несут ответственность и имеют совместные интересы в деле укрепления стабильности и региональной безопасности.

"В данной связи между двумя странами на различных уровнях осуществляются непрерывные консультации, продолжение которых необходимо", - подчеркнул президент Ирана.

"Пользуюсь случаем, чтобы пожелать Вашему Превосходительству здоровья и благополучия, а правительству и народу России – славы и благоденствия", - заключил он.