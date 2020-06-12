12 июн. 2020 г., 12:28
Journalist ID: 2177
News Code: 83818945
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США скоро "встанут на колени" перед Ираном

США скоро "встанут на колени" перед Ираном

Тегеран, 12 июня. ИРНА — Политика максимально давления Вашингтона в скором времени приведет к том, что США встанут на колени перед Ираном, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Правительство, которое придерживается подхода "коленом на шею" как к своему народу, так и в отношении людей во всем мире должно быть доволен экономическим терроризмом и давлением на простых людей", написал Мусави в пятницу в своем Twitter.

"В результате сломлена не иранская шея, а американское колено. Вы (США) скоро встанете на колени перед иранской нацией", подчеркнул Мусави.

Ранее в четверг специальный посланник США по Ирану Брайан Хук в интервью «Аль-Арабии» выразил удовлетворенность результатами политики максимального давления против Тегерана.

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