Галибаф поздравил Володина и Матвиенко с Днем России

Тегеран, 12 июня. ИРНА — Отсутствие у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) четких правил использования информации, получаемой из третьих стран, является одной из основных причин недопуска его экспертов на два иранских объекта, где подозревается наличие незадекларированных ядерных материалов. Об этом как передает ТАСС сообщил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.