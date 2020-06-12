Галибаф поздравил Володина и Матвиенко с Днем России

"Галибаф направил поздравительные послания Матвиенко и Володину по случаю Дня России", сообщили в пресс-службе иранского парламента.
Галибаф отметил важную роль парламентского сотрудничества между двумя странами, их роль в продвижении общих интересов и углублении отношений между двумя странами.
Кроме того, первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири направил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину поздравительную телеграмму по случаю национального праздника – Дня России.
Тегеран, 12 июня. ИРНА — Спикер иранского Парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф поздравил Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина с Днем России.
"Галибаф направил поздравительные послания Матвиенко и Володину по случаю Дня России", сообщили в пресс-службе иранского парламента.
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