12 июн. 2020 г., 12:16
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News Code: 83818935
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Галибаф поздравил Володина и Матвиенко с Днем России

Галибаф поздравил Володина и Матвиенко с Днем России

Тегеран, 12 июня. ИРНА — Спикер иранского Парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф поздравил Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина с Днем России.

"Галибаф направил поздравительные послания Матвиенко и Володину по случаю Дня России", сообщили в пресс-службе иранского парламента.
Галибаф отметил важную роль парламентского сотрудничества между двумя странами, их роль в продвижении общих интересов и углублении отношений между двумя странами.
Кроме того, первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири направил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину поздравительную телеграмму по случаю национального праздника – Дня России.

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