Постпред Ирана в Вене сообщил о продолжении давления США на МАГАТЭ

"14 июня в режиме видеоконференции состоится очередное ежеквартальное заседание Совет управляющих МАГАТЭ", сообщил Гариб-Абади в своем Instagram.

"Будут обсуждены доклады Генерального директора МАГАТЭ о верификации выполнения Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также соглашение о гарантиях в Иране.

"США и ряд западных стран планируют организовать возможность принятия решений на этом виртуальном заседании, если это необходимо, в том числе путем голосования. Некоторые другие государства-члены, такие, как Россия, выступают против этого", пояснил посол.

Иранский дипломат добавил, что Соединенные Штаты продолжают подрывать международные механизмы.

Ранее постпред Ирана в письме Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии предупредил о незаконном поведении США перед лицом их международных обязательств в области ядерного сотрудничества.

По его словам, Соединенные Штаты нарушили положения статей 2 и 3 Устава МАГАТЭ, статьи 4 Договора о нераспространении, резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ, ядерную сделку и резолюции 2231 Совета Безопасности.