12 июн. 2020 г., 11:09
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News Code: 83818891
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Постпред Ирана в Вене сообщил о продолжении давления США на МАГАТЭ

Постпред Ирана в Вене сообщил о продолжении давления США на МАГАТЭ

Тегеран, 12 июня. ИРНА — США и их Союзники продолжают оказывать давление на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за ядерной программы Ирана, заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.

"14 июня в режиме видеоконференции состоится очередное ежеквартальное заседание Совет управляющих МАГАТЭ", сообщил Гариб-Абади в своем Instagram.

"Будут обсуждены доклады Генерального директора МАГАТЭ о верификации выполнения Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также соглашение о гарантиях в Иране.

"США и ряд западных стран планируют организовать возможность принятия решений на этом виртуальном заседании, если это необходимо, в том числе путем голосования. Некоторые другие государства-члены, такие, как Россия, выступают против этого", пояснил посол.

Иранский дипломат добавил, что Соединенные Штаты продолжают подрывать международные механизмы.

Ранее постпред Ирана в письме Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии предупредил о незаконном поведении США перед лицом их международных обязательств в области ядерного сотрудничества.

По его словам, Соединенные Штаты нарушили положения статей 2 и 3 Устава МАГАТЭ, статьи 4 Договора о нераспространении, резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ, ядерную сделку и резолюции 2231 Совета Безопасности.

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