Иран и Канада обсудили расследование сбитого Boeing 737

"Во время телефонного разговора стороны подчеркнули необходимость ускорения расследования крушения украинского самолета и завершить дело прозрачным и справедливым образом", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Кроме того, дипломаты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. "Учитывая возобновление международных рейсов в ближайшем будущем, стороны подтвердили необходимость урегулирования вопросов, связанных с крушением украинского самолета", отмечается в сообщении.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.