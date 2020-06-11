11 июн. 2020 г., 23:51
Journalist ID: 2177
News Code: 83818733
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Зариф прокомментировал указ Трампа по МУС

Зариф прокомментировал указ Трампа по МУС

Тегеран, 11 июня. ИРНА — Международный уголовный суд шантажирует "банда", выдающая себя за дипломатов. Об этом заявил Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя указ президента США Дональда Трампа о санкциях против людей, связанных с МУС.

"Международный уголовный суд сейчас шантажирует незаконная банда, которая выдает себя за дипломатов. Что еще нужно, чтобы мировое сообщество проснулось и почувствовало последствия потакания хулигану? И кого еще должны терроризировать США, пока потакающие поймут, что даже они могут быть следующими?" - написал Зариф в Twitter.

Ранее в четверг Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.

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