Зариф прокомментировал указ Трампа по МУС

"Международный уголовный суд сейчас шантажирует незаконная банда, которая выдает себя за дипломатов. Что еще нужно, чтобы мировое сообщество проснулось и почувствовало последствия потакания хулигану? И кого еще должны терроризировать США, пока потакающие поймут, что даже они могут быть следующими?" - написал Зариф в Twitter.

Ранее в четверг Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.