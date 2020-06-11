11 июн. 2020 г., 22:28
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News Code: 83818705
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Зариф 15 июня посетит Москву с официальным визитом

Зариф 15 июня посетит Москву с официальным визитом

Тегеран, 11 июня. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф намерен посетить Анкару и Москву с официальными визитами 14 и 15 июня, сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Зариф в воскресенье и понедельник посетит Анкару и Москву, чтобы провести переговоры со своими коллегами, посвященные двусторонним отношениям и наиболее важным региональным вопросам", сказал Мусави, следует из сообщения иранского внешнеполитического ведомства.

По его словам, это будет вторая зарубежная поездка главы иранской дипломатии после начала пандемии коронавируса.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча Зарифа с российским коллегой Сергеем Лавровым может состояться 16 июня.

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