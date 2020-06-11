Зариф 15 июня посетит Москву с официальным визитом

"Зариф в воскресенье и понедельник посетит Анкару и Москву, чтобы провести переговоры со своими коллегами, посвященные двусторонним отношениям и наиболее важным региональным вопросам", сказал Мусави, следует из сообщения иранского внешнеполитического ведомства.

По его словам, это будет вторая зарубежная поездка главы иранской дипломатии после начала пандемии коронавируса.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча Зарифа с российским коллегой Сергеем Лавровым может состояться 16 июня.