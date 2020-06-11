Пора положить конец апартеиду израильской тирании над западом

"Если когда-либо возникало сомнение о том, кто диктует политику США и Запада на Ближнем Востоке, этот заголовок кричит об этом громко и ясно" написал Зариф в своем Twitter, прикрепив заголовок новости Еврейского телеграфного агентства, в котором говорится, что АИКОС (Американо-израильский комитет по общественным связям) дает законодателям зеленый свет, чтобы критиковать Израиль за аннексию.

"АИКОС (Американо-израильский комитет по общественным связям) годами отравлял политику США, открыто давая указания Конгрессу. Пора положить конец апартеиду Израильской тирании над западными коридорами власти", добавил Зариф.

"США пытались усилить напряженность в отношениях с Ираном и запугивать других. Но признавшись в террористическом убийстве в Ираке, соучастии в военных преступлениях в Йемене и Палестине, пиратстве, нарушении СВПД, резолюции 2231 СБ ООН и решений МАГАТЭ они не оставляют за собой право злоупотреблять ООН и МАГАТЭ, чтобы обвинить Иран", написал Зариф в другом сообщении в Twitter.